Programa d'onda cero Tarragona amb Pablo Alcaraz

La Ciutat Tarragona 18/03/2021

Podcast del programa La Ciutat del dijous 18 de març de 2021. Actualitat. Bons Vins amb Anna Casabona. Parlem d'escapades per Catalunya a la secció de viatges amb Juan Antonio Martínez (somos viajeros). Entrevista a Jordi Cadellans, autor de l'obra teatral Here comes your Man.