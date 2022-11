El Camp de Tarragona lidera la recuperació econòmica a Catalunya

L'estudi, presentat aquest dilluns, destaca que el Camp de Tarragona va liderar l'any passat la recuperació econòmica a Catalunya amb un avenç del 7,4% del VAB. La millora es deu als “bons” resultats del sector terciari i de les manufactures, després de la "forta" caiguda patida el 2020.

Malgrat aquestes dades positives, l'economia tarragonina no es recuperarà de l'impacte de la pandèmia fins passat el primer trimestre de l'any vinent. Així, ho ha apuntat Josep Oliver, catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director de l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2022. Amb tot, els registres encara estan lluny de tornar a les xifres prepandèmiques.

Segons Oliver, el creixement d'aquest quart trimestre respecte al tercer pot ser "zero" i aquesta "frenada" es podria allargar durant els primers mesos de l'any vinent. "Si la covid no rebota i la guerra d'Ucraïna no ho esbotza de nou, hauríem d'entrar en una fase de reabsorció total de les pèrdues que queden pendents de superació del xoc de la pandèmia a partir de la primavera", ha afirmat l'expert.

En la presentació de l'ínforme, Oliver ha explicat que les comarques tarragonines i gironines va ser les que van patir caigudes més significatives en plena pandèmia, però també són les que encapçalen la recuperació econòmica.