Sotorra ens parla del camp de presoners d’al-Roj, al nord-est de Síria, i quina és la dura realitat d’un grup de dones atrapades pel seu passat com a membres de l'ISIS. Shamima Begum i Hoda Muthana van marxar dels seus països occidentals, manipulades per la propaganda terrorista, i ara no poden tornar, ja que no els hi està permesa l'entrada. Es van equivocar i ara es penedeixen. Mereixen una segona oportunitat?