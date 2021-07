La ministra va reconèixer que la construcció del tercer fil del corredor mediterrani que s'està duent a terme comportarà possibles inconvenients socials i que el Ministeri no ignorarà aquest fet. La Plataforma, per la seva banda, celebra amb cautela que l'Estat estudiï reduir l'impacte del pas dels trens de mercaderies per la zona de costa tarragonina i demana que els trens passin per les zones més allunyades dels nuclis urbans.