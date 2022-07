Augmenta la precarietat

L'estudi també recull que el 56,6% de les famílies són nombroses, amb tres o més fills, que 1 de cada 4 famílies tenen el carnet de família monoparental i que un 5,7% tenen alguna persona del nucli familiar amb carnet de discapacitat.

L'informe també especifica que un 26,6% són famílies monoparentals. Un altre dels indicadors de l'empitjorament de la situació de moltes famílies és que la renda mitjana anual per unitat familiar és de 14.428 euros.

Aquest any, l'entitat calcula que participaran en les activitats d'estiu 1.347 infants en situació de vulnerabilitat respecte als 1.136 que hi va haver l'any passat. Per aquest motiu, calculen que s'atorgaran més beques que mai i ho atribueixen a l'actual context de crisi econòmica causat per les conseqüències de la guerra d'Ucraïna i els dos anys de pandèmia.

Enguany, participen 4.205 infants en les activitats d'estiu organitzades per la Fundació Pere Tarrés a la demarcació de Tarragona. Els responsables de l'entitat han remarcat la importància de les activitats de lleure per als menors amb risc d'exclusió social o en situació de vulnerabilitat, ja que participar-hi suposa una aportació educativa rellevant, que els permet desenvolupar i millorar competències acadèmiques, socials i habilitats lingüístiques.