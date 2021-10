Dídac Martínez i Ivan Plana, fundadors d'Activatic, han apostat per la tecnologia en el món de l'ensenyament i gràcies a un model d'ulleres de realitat virtual fan que els alumnes puguin recrear experiències reals amb altres idiomes. Martínez i Plana aposten per un model d'educació diferent, on la tecnologia juga un paper cabdal. Consideren que el món educatiu ha d'evolucionar i que no es pot continuart ensenyant com en els darrers 100 anys.