Sortejada la 'final four' de la Champions femenina

Si hi ha un esport absolutament dominat per equips catalans, aques és el waterpolo femení. I és que aquesta temporada, tres dels quatre equips que tenen bitllet per disputar la 'final four' són catalans. Es tracta de l'actual campió, l'Astralpool Sabadell, el finalista de la temporada passada, l'Assolim Mataró i el Sant Andreu, que debuta en una semifinal europea. L'altre equip és un mític del waterpolo femení, L'Olympiacos, campió de les edicions del 2021 i el 2022. Els emparellaments són els següents:

Sant Andreu - Astralpool Sabadell

Assolim Mataró - Olympiacos

Les semifinals es disputaran el dia 20 d'abril i l'endemà, el 21, la gran final europea. Tots els partits es jugaran a la piscina de la Nova Escullera de la ciutat de Barcelona.