Salut no es planteja aixecar les restriccions

Pas a pas i sense córrer. És la fórmula de la consellera de salut, Alba Vergés, qui confirma que s’està desaccelerant la corba de contagis, encara que demana prudència perquè les UCIS estan al 85% d’ocupació. “Un missatge claríssim: no hem de voler córrer, aquestes presses ens poden portar a greus errors. Ara ve el més difícil, sabem com puja de ràpid aquesta epidèmia i com de lent baixa”.

Demà ja farà una setmana que va començar el confinament perimetral Catalunya i el municipal durant el cap de setmana, assegura Vergés que aquestes mesures tenen una vigència de 15 dies i que serà divendres que ve quan decidiran si prorrogar-ho.

Paral·lelament, des d’Interior, recorden que demà a les 6 del matí comença un nou confinament perimetral per municipis que s’allargarà fins dilluns a la mateixa hora. Per garantir que es compleixen aquestes mesures, el conseller d’interior assegurava hi hauran 5000 efectius de Mossos d’Esquadra, a més de 200 punts de controls arreu de Catalunya i 200 cossos de policies locals.

En aquest sentit, demanava Miquel Sàmper el manteniment de la bona conducta per part dels ciutadans i posava l’accent en les sancions, assegura son de caràcter pedagògic i no recaptatori.