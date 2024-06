Ricky Rubio no anirà als Jocs de París

Ricky Rubio no disputarà els Jocs de París d'aquest estiu. Així ho ha confirmat el seleccionador espanyol, Sergio Scariolo, que no l'ha inclòs a la llista de 22 jugadors que ha comunicat per disputar el torneig preolímpic a València entre els dies 2 i 7 de juliol. "Ricky m'ha demanar un temps de reflexió per poder prendre decisions sobre la seva vida i la seva carrera esportiva", ha explicat Scariolo.

A la llista de 22 hi ha quatre blaugranes: Àlex Abrines, Billy Hernangómez, Darío Brizuela i Joel Parra.