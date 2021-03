El Rei Felip Sisè i el president espanyol presideixen el 70è aniversari de SEAT

LEER MÁS Felipe VI reivindica el papel de Juan Carlos I en el 23F y reafirma su compromiso con la Constitución

La ministra d'indústria Reyes Maroto ha anunciat que el govern espanyol crearà un consorci públicoprivat amb la pròpia SEAT, Volkswagen i Iberdrola per impulsar la primera fàbrica de bateries prop de Martorell. Un consorci que també estaria obert a altres socis i que suposa el primer dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica fiançant amb fons europeus.

[[H4:És una de les condicions de SEAT per fabricar cotxes elèctrics]]

El govern espanyol confia en què aquesta fàbrica de bateries aplani la producció de vehicles elèctrics a SEAT. De fet, és una de les condicions que havia posat el president de la companyia, Wayne Griffiths, per fer-ho al costat d'una aposta decidida per l'electrificació i la infraestructura que això suposa. La proposta del govern espanyol també ha estat ben rebuda pels sindicats que demanen, això sí, que vingui acompanyada d’altres mesures dirigides a assegurar el manteniment de les fàbriques de producció de vehicles a Espanya.

Nova plantada del Govern

A la visita d'aquest matí no assistirà cap conseller de la Generalitat en el que suposa una nova plantada a la Casa Reial per part del govern català. Entitats independentistes sí que han convocat protestes als voltants de SEAT per mostrar el seu rebuig a la presència del monarca a Catalunya.