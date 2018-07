Programació especial d'Onda Cero Catalunya des de CosmoCaixa

El 29 de setembre Onda Cero Catalunya ha abordat des de Cosmocaixa els avenços del món digital. Com la tecnologia està canviant la nostra societat, en l’economia, la salut, les ciutats intel·ligents, les xarxes socials, les aplicacions de mòbil, la seguretat a la xarxa o la robòtica. Ens hem preguntat fins on arribarà el nostre futur digital i quins son els límits i les oportunitats d’aquesta transformació.

Tot plegat des de CosmoCaixa, el Museu de l'Obra Social de La Caixa de Barcelona, on se celebren les jornades i ponències amb experts del sector organitzat pel Col·legi d'Enginyers i Tècnics en Telecomunicacions de Catalunya. Onda Cero hi ha participat amb dos programes especials. Albert Lesan ha presentat una edició especial del programa La Ciutat on s'han abordat qüestions com la ciberseguretat amb Xavier Gatius, director general de CESICAT; Daniel Solís, CEO i fundador de Bluelive; i el sotsinspector dels Mossos d’Esquadra Ferran Resina, cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà. També s'ha parlat de robòtica, sobre com ha canviat la nostra vida quotidiana gràcies a les noves tecnologies o sobre les noves maneres de relacionar-nos a través de les xarxes socials.

En un segon especial, Xavier Casanovas ha dirigit una taula rodona sobre la transformació digital de l'economia amb la presència de Ferran Amago, degà del Col·legi d'Enginyers i Tècnics en Telecomunicacions de Catalunya; Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions Generalitat de Catalunya; Antoni Liria, director de Negoci Operadors de Cellnex, Marc Cortés, Director General de RocaSalvatella i Franc Carreras, professor de marketing digital d'ESADE.

L'objectiu de la programació especial #DiadaTelecos16, que compta amb el suport de Cellnex, és apropar als oients els avantatges i reptes de la transformació digital que estem vivint en molts àmbits de la nostra societat i economia.