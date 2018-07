Onda Cero Catalunya engega nova temporada 2012-2013

Onda Cero Catalunya comença el proper dilluns 3 de setembre la nova temporada amb una aposta per la informació esportiva i la continuïtat dels principals programes de la graella. A partir de dilluns el programa esportiu de 15h a 16h es converteix en Ronda Esportiva i incorpora Albert Lesan com a presentador juntament amb Albert Arranz. Llucià Ferrer continua a les tardes amb Els Imperdibles i s’estrena el nou programa econòmic Balanç amb Víctor Bottini els dilluns.

La cadena de ràdio ONDA CERO comença el proper dilluns 3 de setembre una nova temporada amb pocs canvis en la programació de Catalunya. Una de les novetats més destacades és la renovació del programa d’esports de 15h a 16h que canvia de nom i a partir de dilluns es dirà “Ronda Esportiva” amb la incorporació del periodista Albert Lesan com a copresentador al costat d’ Albert Arranz, que ja conduïa l’espai esportiu d’aquesta franja.

El programa d’Onda Cero Catalunya es centrarà en l’actualitat del Barça i l’Espanyol, i mantindrà l’habitual tertúlia amb diferents col•laboradors, periodistes esportius i tècnics del món del futbol per analitzar el més destacat de la jornada. Albert Lesan i Albert Arranz compartiran les tasques de presentadors del programa que seguirà fidel a la participació en directe dels oients a traves de les xarxes socials.

A les tardes, Llucià Ferrer segueix al capdavant del programa “Els imperdibles” de dilluns a divendres de 19h a 20h, després de l’èxit d’audiència de la primera temporada. L’espai repassa l’actualitat de la jornada amb notícies, humor, entrevistes, els tuits del dia i col•laboradors com la iaia Antònia, Elena Gadel, Joan Tharrats o Sergi Prat.

L’aposta d’Onda Cero Catalunya pels migdies continua sent “La Ciutat” (12.30h-14h) amb Albert Lesan, magazine que combina actualitat, entreteniment, entrevistes, participació dels oients i diverses seccions sobre salut, psicologia, llibres, ciència, consum o economia. A més, es manté la tertúlia amb els regidors municipals de Barcelona, el nou espai “Ramblejant” o les propostes d’oci amb Mònica Günther.

A les matinades, Carles Lamelo conduirà de nou el programa “Nits de ràdio” (1:30h-6h) basat en la participació dels oients i continguts sobre cine, televisió, ciència, xarxes socials, noves tendències, llibres, cuina i psicologia, entre altres. El programa segueix fidel a l’espai “Noches de radio” que el locutor ha presentat durant l’estiu per tota la cadena d’emissores a tot Espanya.

A la franja de 21h a 22h continua l’oferta de programes temàtics amb una novetat: els dilluns s’emetrà el programa econòmic “Balanç” presentat per Víctor Bottini. L’objectiu del nou espai serà analitzar l’actualitat econòmica en clau positiva i posant èmfasi en les sortides a la crisi, casos d’emprenedors i models d’èxit en l’actual context econòmic. La resta de la setmana és manté els dimarts amb “La Twitertulia” de Xavier Vidal i Franc Carreras, dedicat a les xarxes socials i l’actualitat digital. Els dimecres Xavier Casanovas presenta “La Brúixola” amb entrevistes als principals líders polítics catalans i la tertúlia amb els diputats del parlament. Els dijous, Víctor Bottini, condueix “Pont Barcelona-Madrid” i els divendres, Esther Eiros dirigeix l’edició en català del programa referent de la informació turística “Gente Viajera” que presenta els caps de setmana per tot Espanya. Carles Lamelo s’encarrega de conduir l’edició dels divendres per a Catalunya.

Pel que fa als informatius, Robert Calvo condueix “Notícies Vespre” (20.30h-21h) amb tota la informació de Catalunya, les veus dels protagonistes del dia, reportatges i la informació de servei del temps i el trànsit. De la seva banda, Míriam Franch, s’encarregarà des d’ara de presentar les desconnexions de notícies, per Barcelona i Catalunya, dels programes “Herrera en la Onda” (a les 7.20h i 8.20h) i de “Noticias Mediodía” (14.20h).

Els caps de setmana segueix el programa “L’Agenda” (diumenges, 7h-8h) amb Mònica Günther i les recomanacions sobre cine, llibres, moda, tendències o música. Els oients també podran seguir escoltant el programa de salut “En Bones Mans” (dissabtes, 7h-8h i 16h-17h) de Carles Aguilar, amb consells, entrevistes i notícies d’interès que serveixin per millorar la qualitat de vida i benestar dels oients.