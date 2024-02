El nou límit salarial del Barça

L'entitat que presideix Javier Tebas, LaLiga, ha donat a conèixer els nous límits salarials, un cop tancat el mercat d'hivern. El del Barça s'ha fixat en els 204 milions d'euros, el que significa una davallada de 66 milions respecte el límit salarial de l'estiu, que era de 2700 milions. D'aquesta manera, el Reial Madrid és qui continua tenint un marge més ampli, de 727 milions d'euros. L'Atlètic de Madrid se situa just per davant del Barça amb 303 milions.

D'aquesta manera, el Barça continua excedit perquè la massa salarial actual supera els 400 milions d'euros, segons va explicar va uns dies Javier Tebas. Per això, el Barça té molt complicat poder realitzar operacions durant el proper mercat d'estiu, ja que encara no s'adequa a la regla del 1/1. Per tant, només una venda d'una quantitat alta podria milorar aquesta situació.