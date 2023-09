ZBE: Qui les compleix i qui no a Catalunya?

El Ministeri de Transport ha estat clar pel que fa l’aplicació de les Zones de Baixes Emissions: Si els ajuntaments no les impulsen, retiraran els fons europeus transferits. Aquest és el segon avís que arriba des del govern d’Espanya en funcions, després que la titular de Transició Ecològica, Teresa Ribera, amenacés aquest dimarts amb portar als tribunals ciutats com Badalona, que han anunciat noves moratòries per restringir els trànsit dels vehicles de combustió.

De fet, la majoria de localitats ja estan incomplint amb els terminis marcats per la llei estatal. Recordem que les Zones de Baixes Emissions haurien de ser una realitat des de principis d’any en municipis de més de 50.000 habitants, segons la llei aprovada el 27 de desembre de 2021.

Una llei que ha aportat seguretat jurídica als municipis per implementar restriccions de mobilitat però que també va acotar a un any i mig el termini per buscar la millorar per aplicar-les.

Una queixa que té una clara rèplica per part del Ministeri de Transició Ecològica: La consulta pública per tirar endavant aquest projecte es va celebrar el febrer de 2019... Des d’aquell moment, asseguren, els Ajuntaments ja sabien quins haurien d’establir les Zones de Baixes Emissions als seus municipis.

Qui ho aplica i qui no?

A Catalunya hi ha 23 municipis que ja haurien d’haver establert per llei les restriccions de trànsit, però només 3 d’aquests ho compleixen.

Concretament, només les apliquen les tres ciutats que ja ho feien abans que s'aprovés la llei: Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès. Per tant, la gran majoria de localitats, entre elles les capitals Tarragona, Lleida i Girona, i altres municipis molt poblats com Mataró, Reus o Manresa, continuen sense fer-ho.

No és que es neguin a fer-ho, sinó que els avenços són desiguals. Pel que fa la resta de localitats de l’àrea metropolitana, com poden ser Santa Coloma de Gramenet o Castelldefels, calculen enllestir-ho al llarg d’aquest 2023. En aquest sentit, cadascun aplicaran les restriccions que creguin necessàries per a la seva població.

Un camí diferent és el que segueixen els 9 municipis que conformen l’Arc Metropolità. Entre els quals es troben Sabadell, Terrassa o Mollet del Vallès.

En aquest cas, segueixen preferentment l’acord amb el que es va arribar amb la Generalitat de Catalunya: Tots els municipis de més de 20mil habitants han d’implementar les Zones de Baixes Emissions abans d’acabar el 2025. Doncs dins d’aquest termini, les 9 localitats estan treballant coordinadament per definir un únic àmbit d’aplicació. Una proposta conjunta que, tal i com han indicat fonts municipals a Onda Cero, es farà pública el mes vinent.

I ens falten les altres 3 capitals de província, que cap d’elles està complint amb la llei estatal. Girona és la localitat que va més endarrerida. La seva aplicació arribarà més enllà de la tardor per temes burocràtics. Entre altres, encara no han concretat quins vehicles hi podran entrar i quins no. En el cas de Tarragona i Lleida des de l’1 de gener d’aquest any estan implementant una aplicació gradual. Instal·lant les càmeres de vigilància, senyalitzant les zones i duent a terme un procés informatiu. S’espera que les sancions arribin a partir de 2024.

Cal tenir en compte que la llei no preveu sancions... Pot ser aquest un motiu pel qual Xavier Albiol, l’alcalde de Badalona, s’aventurés ahir a anunciar l'aprovació d’una moratòria de tres anys per aplicar noves mesures.

No hi ha sancions però sí els poden retirar les subvencions, com ha recordat aquest matí des del Ministeri de Transport. Veurem com reacciona Badalona però la resta de municipis catalans ja estan treballant per convertir les Zones de Baixes Emissions en una realitat.

Les ZBE canvien els hàbits dels ciutadans?

On ja és una realitat des del 2020, com dèiem, és a Barcelona. Avui el RACC ha presentat un estudi sobre el seu impacte i la seva acceptació a la capital catalana. Els resultat, però, no són gaire esperançadors.

I és que un 75% dels enquestats assegura que no ha canviat els hàbits de mobilitat. Explicat d’una altra manera, tan sols el 10% dels conductors de cotxe han abandonat aquesta forma de desplaçar-se. Ara bé, des del RACC asseguren que la presència de motos a la ciutat ha incrementat com també el nombre de turismes que poden circular dins d’aquestes zones.

Malgrat tot, més del 50% dels enquestats aproven l’aplicació de les Zones de Baixes Emissions a Barcelona.