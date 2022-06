“La xarxa ferroviària està arribant al límit”

Daniel Pi lamenta que s'ha invertit molt en Alta Velocitat en els darrers anys, però no en Rodalies i això ha provocat -considera- que “la xarxa ferroviària estigui a prop del seu límit tècnic”. El portaveu de la Promoció del Transport Públic assenyala que la intermodalitat és una inversió prioritària per millorar la connectivitat entre Metro, Rodalies i autobusos. Daniel Pi també demana “més freqüència de pas i una major amplitud horària” dels trens. Un altre dels reptes pendents que s'ha d'abordar, segons el seu parer, són els problemes a la perifèria de Barcelona per facilitar l'entrada a la capital catalana.