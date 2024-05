Victòria Luengo: "Sento una responsabilitat envers les víctimes de violència sexual i no podia fallar"

"Prima Facie", un text de Suzie Miller dirigit per Juan Antonio Fisher, aterra el proper 29 de maig al Teatre Poliorama de Barcelona. Una obra que ens parla d'un advocada d'èxit que pateix una agressió sexual i la seva vida fa un gir de 180 graus. L'actriu Victòria Luengo interpreta a la víctima i una desena de personatges en un monòleg de 110 minuts que s'ha convertit en una de les obres del teatre del moment.

En una entrevista a la Brúixola, Luengo ha assegurat que aquest paper "és la cosa més bèstia que he fet mai". L'actriu, coneguda també per les sèries Antidisturbios o Reina Roja, ha reconegut que mai havia fet un monòleg i que "el repte interpretatiu era tan gran que tenia por de no poder aconseguir-ho". En aquest sentit, ha recordat que del dia de l'estrena a Madrid no se'n recorda de res i que li va dir al regidor de la funció que, a partir d'aquell dia, necessitaria una galleda perquè li entraven ganes de vomitar pels nervis.

Respecte per les víctimes de violència sexual

Una de les coses que més li preocupava a Victòria Luengo d'interpretar aquest paper era la responsabilitat: "Tinc molt de respecte a les víctimes de violència perquè l'obra no va de mi, de si soc bona actriu, sentia una responsabilitat envers les víctimes i no podia fallar, havia d'estar pendent de la història". Tot i això, Luengo ha afirmat que no li ha costat imaginar-se en la pell d'una víctima perquè l'obra "parla d'una ferida comuna que tenim totes les dones, la funció representa la violència estructural a què estem sotmeses le dones pel fet de ser-ho, no m'ha costat gaire empatitzar amb això". També ha aplaudit com el director Juan Antonio Fisher ha conduït l'obra: "És una cosa molt elegant, sense objectes, on la direcció està centrada en la interpretació i amb una escenografia molt senzilla amb parets blanques on pots projectar les teves experiències".

El joc polític

Aquesta actriu, de 34 anys, creu molt positiu que una obra de teatre parli d'aquest temes perquè "això vol dir que li donem un espai d'existència, tot i que això no vol dir que el problema estigui resolt". En aquest sentit, també s'ha mostrat preocupada perquè la violència masclista i sexual s'hagin convertit en una qüestió de batalla política i acabem oblidant que "cal empatitzar amb el dolor de l'altra perquè és l'única cosa que ens queda com a espècie". També ha lamentat que, en aquest àmbit, "la llei i la justícia no siguin el mateix" i que "al 2024 seguim jutjant, assenyalant la víctima i que encara ens diguin que ho hem de denunciar". Luengo ha explicat que, en les víctimes, hi ha ferides psicològiques però també físiques de les que no se'n parla, com la tensió coroporal, les contractures, les dificultats per mantenir els esfínters tancats o vòmits. "Ningú pensa en tot això quan es fan posicionaments polítics", conclou.

L'actriu del moment

Preguntada per com se sent quan la qualifiquen com l'actriu del moment, Luengo ha afirmat que li fa il·lusió i que està molt agraïda però també ha deixat clar que no sent que hagi arribat a "cap cim". En aquest sentit, creu que té molts reptes per endavant i ha assegurat que li agradaria fer una comèdia: "És una tècnica molt diferent i m'agradaria provar-ho perquè no sé si me'n sortiria bé". Pensant en el futur, també ha comentat que li agradaria "explicar una història" però no té clar si com a directora o productora. D'altra banda, també ha apuntat que porta molt bé la fama, "visc molt tranquil·la".