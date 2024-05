Un veí de Sabadell ven un Degas valorat en 12 milions d'euros per 926 pensant que era fals

S’imaginen vendre un quadre de 12 milions d’euros per 926 pensant què era fals? Doncs és el que li ha passat a un veí de Sabadell.

L’any 2021, la persona de qui us parlem va vendre el quadre d’Edgar Degas ‘Eloi del Maquillatge’ pensant que era una rèplica de l’original. El vendedor va oferir l’obra, a partir d’un euro, en un portal de subhastas acompanyada de documents que certificaven la compra d’aquesta pinta per un avantpassat l’any 1940.

El comprador final va aprofitar aquests documents per encarregat una auditoria sobre l’autenticitat del quadre, que va resoldre que era, efectivament, original de Degas. La puja es va tancar per 926 euros. I us expliquem aquesta història que surt a la llum després que l’obra s’hagi exhibit aquest dimarts a l’institut Francès de Madrid.