Valents demana a Ciutadans i PP “responsabilitat” per forjar una candidatura unitària a les municipals

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Eva Parera entén que, a més d’un any de les municipals, “no té sentit negociar candidatures” i ha tret ferro a les crítiques de PP i Ciutadans després de la presentació oficial del projecte de Valents: “No m’ho he pres com un rebuig, una ofensa o una porta tancada; és la lògica d’un partit polític i dels seus responsables, però quan treballem les candidatures hem de demostrar responsabilitat i entendre que junts sumem més”. En aquest sentit, la regidora i també diputada al Parlament ha reiterat que “el camí és la generositat de tots, poder obrir llistes i anar junts per un projecte comú”. I és que, segons Parera, “el constitucionalisme és més fort que l’independentisme i unit encara ho és més”.

El fet diferencial

Parera ha reivindicat Valents “com un partit estrictament de Catalunya, que prendrà les decisions de Catalunya”, el diferencial, ha dit, respecte el PP o Ciutadans. La voluntat és, independentment de com acabin les negociacions de cara a les municipals, presentar el màxim nombre de candidatures als municipis de Catalunya. De fet, Parera es presentarà com a candidata a l’alcaldia de Barcelona. Un fet que no veu incompatible amb el fet de ser diputada del PP al Parlament: “Estem defensant un mateix projecte polític. Quan jo entro a la candidatura del PP ja estic presidint un altre partit polític i no ha canviat res”.

Després dels comicis, l’objectiu principal és estar al govern dels municipis amb el repte de “rescatar els ajuntaments del segrest identitari” dels partits independentistes.