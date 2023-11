La Universitat Politècnica de Catalunya ha inaugurat el laboratori d'hidrogen verd més important de l'Estat

Catalunya fa els primers passos per esdevenir un pol internacional de l’economia baixa en carboni. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha inaugurat el Laboratori de l’Hidrogen Verd, una infraestructura única a l’Estat i pionera a Europa.

Una trentena d’investigadors de diferents branques de l’enginyeria estudiaran com produir, transportar i emmagatzemar hidrogen en aquest nou centre de recerca. En un context de lluita contra el canvi climàtic i dels alts costos a la indústria per l’augment del preu del gas, Catalunya es postula com un actor estratègic en aquest àmbit.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que és una gran oportunitat per "reindustrialitzar el país" i fer-lo més competitiu i sostenible: "Ara estem en la segona fase: la transferència de coneixement que es crea a les universitats i els centres de recerca cap a una indústria que necessita ser posada al dia".

Des del vessant científic, el vicerector de Recerca de la UPC, Jordi Llorca, ha detallat que l’hidrogen verd no és una font d’energia per si mateixa i necessita anar de bracet amb les energies renovables: "L'hidrogen és el complement ideal de l'electricitat. Tots dos són vectors energètics, no són fons d'energia. Per tant, primer els hem de produir. Per això és important, quan parlem d'hidrogen verd, sabem que necessitem les renovables per produir-lo".

Llorca també ha destacat que la inauguració d’aquest nou laboratori pot contribuir a assolir la neutralitat de carboni el 2050, tal com marca Brussel·les.