Unió de Pagesos no participarà als talls de la frontera: "On no et volen no cal que hi acabis anant"

En una entrevista a la Brúixola, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, ha confirmat que la seva entitat no participarà en les mobilitzacions que es faran dilluns a la frontera amb França perquè les plataformes convocats "no volen sindicats" i "on no et volen no cal que hi acabis anant". A més a més, Caball també ha argumentat que no creu que, a les portes de les eleccions europees del 9 de juny, s'hagi de fer una protesta d'aquest tipus: "Nosaltres no som antiningú; ara en campanya, qui ha de decidir és el ciutadà, creiem en aquest principi democràtic".

Aliança amb altres entitats

L'aposta d'Unió de Pagesos és teixir sinèrgies amb altres entitats, com la Confederation Paysanne d'Occitània, amb qui avui han presentat un acord de col·laboració per defensar al cor d'Europa "el model de pagesia familiar" davant l'agroindústria. En aquest sentit, ha reivindicat que la principal funció de l'agricultura europea sigui alimentar els 450 milions de ciutadans que hi viuen i ha assegurat que el que no té sentit és importar un producte de l'altra punta del món quan ja s'està conreant a Europa. Es tracta, ha subratllat Caball, d'un model sostenible i on es prioritzi l'aliment de proximitat i "la temporalitat de les coses". Per al líder d'Unió de Pagesos, és important que la ciutadania tingui el 100% de la informació i que pugui identificar el producte que se serveix al plat.

Sobre les negociacions amb les diferents administracions per millorar la situació de la pagesia, Caball ha celebrat que s'hagin pogut "millorar" les propostes de sortida del Ministeri d'Agricultura i que aquesta setmana el Congrés hagi tirat endavant una proposició de llei per reforçar el funcionament de la cadena alimentària, a proposta d'ERC. En el cas de Catalunya, ha lamentat que la convocatòria d'eleccions hagi paralitzat qualsevol possible avenç en aquest terreny.