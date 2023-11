Totes les escoles i instituts hauran de regular l'ús del mòbil el curs 2024/25

El Govern posa fil a l’agulla sobre l’ús dels mòbils als centres educatius. L'objectiu del Departament d’Educació és que els instituts i les escoles regulin aquests dispositius pel curs vinent. "Tots hem de tenir clar que pel curs 2024/25 hem de partir d'una situació de generalització de la regulació", ha assegurat Ignasi Garcia Plata, el secretari de Transformació Educativa.

La proposta tindrà en compte un informe que elaborarà el Consell Escolar, que ha engegat un procés participatiu per recollir opinions de docents, direccions de centres, representants de la pediatria, familiars i alumnes d’arreu del territori. Aquest procés es desenvoluparà durant aquest novembre. I serà al gener quan Educació establirà un marc general que hauran de seguir tots els centres. "El que evitarem serà un mandat imperatiu", ha afegit Garcia Plata.

Aquesta iniciativa no parteix de zero. En una enquesta duta a terme als centres educatius de Catalunya a finals del curs 2022-2023, el 52,7% dels centres van manifestar que ja tenien regulat l’ús del mòbil a les seves normes de funcionament.

El Departament també s’ha referit per primera vegada a les famílies que s’han organitzat en grups de Whatsapp i Telegram perquè els adolescents no tinguin mòbil fins als 16 anys. "Iniciatives com aquesta sumen, clarament. L'actuació sobre els riscos del mòbil no és una qüestió només de regulació escolar, és una qüestió educativa i té un abast molt més enllà de l'escola", ha indicat Garcia Plata.