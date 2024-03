El teixit empresarial català s'agrupa contra l'Estat

Enmig de l'enrenou que suposa l'aprovació dels pressupostos catalans, hem de sumar la polèmica que aixequen les xifres d'execució de l’Estat a Catalunya.

Després de saber que la inversió de l’Estat a Catalunya el primer semestre del 2023 va ser del 16%... Ara el Govern ara reclama que es retorni tot el que no s’ha executat des del 2015. 5.029 milions d'euros.

Aquesta falta d’inversió, de les més baixes de tot l’Estat, ha provocat el clam del teixit empresarial català.

Reformes estructurals

Les 13 Cambres de Comerç de Catalunya, Foment, Pimec, i el Col·legi d'Economistes de Catalunya, entre d’altres, han signat un escrit per exigir la reforma del model de finançament o un pacte fiscal.

De fet, segons aquesta vintena d’institucions i entitats econòmiques, cal que el nou model de finançament garanteixi l’autonomia financera i el principi d’ordinalitat, tenint en compte, també, "el cost de la vida a cada comunitat autònoma".

"El sistema actual no és equitatiu", denuncien, i permet que comunitats autònomes amb un PIB per càpita més elevat i que més aporten al sistema "poden acabar disposant de menys recursos que d’altres que aporten quantitats inferiors".

Per això, consideren important acotar de manera efectiva i transparent el grau d’anivellament de recursos entre comunitats. Tenir en compte el cost de la vida és determinant, afegeixen, per "garantir que els recursos s’assignen de manera equitativa i que no es produeixi una pèrdua de renda familiar disponible real en cap territori".

Per aquesta vintena d’entitats, un “model federal o un pacte fiscal assegurarien que el nou model de finançament fos transparent i eficient” i, acompanyats d’un “mecanisme de solidaritat”, podries ser “beneficiosos” tant per Catalunya com per la resta de comunitats autònomes.

Context

Actualment, Catalunya és la segona comunitat autònoma per la cua en inversió real de l’Estat. Un fet que limita l’autonomia financera del govern ja que al final disposen de menys recursos que d’altres comunitats.

De fet, els ho explicàvem fa tot just una setmana. Gairebé el 95% dels ingressos de la Generalitat provenen de transferències directes de l’Estat. Si els nivells d’execució son baixos, el progrés econòmic de Catalunya es veu clarament afectat.