Sumar mou fitxa

Yolanda Díaz, en tot cas, ha rebaixat les expectatives sobre el contingut del dictamen jurídic sobre com aplicar l'amnistia als encausats per l'1-O i les seves derivades. "Tampoc té tanta novetat, és un estudi jurídic sobre l'encaix jurídic que hi ha", ha afirmat després de reunir-se amb la cúpula de Pimec a Barcelona. La líder de Sumar ha explicat que el text ha de tenir forma de llei orgànica i general i ha de respectar els "drets fonamentals" i el "principi d'igualtat".

"No és la posició del PSOE"

La líder de Sumar assegura que treballa coordinadament amb el president del Govern cental en funcions, Pedro Sánchez, però aquest divendres la pota socialista de l'Executiu s'ha desmarcat de l'informe de la formació morada. "És una posició respectable, però no és la posició del PSOE", ha advertit el ministre en funcions de la Presidència, Félix Bolaños. En una atenció als mitjans de comunicació des de la Delegació del Govern a Catalunya, Bolaños no ha aclarit si el PSOE ha rebut l'informe.

Junts "agraeix la implicació de Sumar"

Aquest dictamen jurídic sobre com encaixar l'amnistia ja està sobre la taula de Junts per Catalunya. La formació no ha valorat la proposta, però assegura -en un comunicat- que l'estudiaran detalladament. Junts "agraeix" a Sumar la seva "implicació" i "interès" en la per tal "d’arribar a un acord". Els de Carles Puigdemont es comprometen a "fer una anàlisi detallada i a traslladar-los de la manera més immediata possible les seves conclusions".

"L'amnistia és un fet"

Des d'Esquerra eviten confirmar si també han rebut el document. Impera la discreció, tot i que el president de la Generalitat ha reiterat que "l'amnistia és un fet" i que ara cal treballar pel referèndum.

Pere Aragonès també està convençut que les converses arribaran a bon port, malgrat la manifestació de diumenge. "Les negociacions de la investidura depenen dels vots que es tenen al Parlament i no del que es cridi al carrer", ha manifestat el cap del Govern.