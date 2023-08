LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB LOLA SURRIBAS

Start ups: exoesquelets lleugers per a persones amb discapacitat física

Begonya Perdiguero ens porta Alfons Carnicer, CEO d'Able Human Motion, per explicar-nos l'empresa que ha desenvolupat exoesquelets per millorar la vida de persones amb paraplegia a causa d'una lesió medul·lar o per als supervivents d'un ictus.