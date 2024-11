La sinistralitat ha augmentat a l'àrea metropolitana de Barcelona: Quins son els motius?

Els números mai enganyen. Les carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona van acumular el 2023 un total d'11.626 accidents, més de 14.700 victimes, 46 mortals. Això suposa un 1% menys que l'any anterior a Barcelona. Això confirma que el pès de la ciutat de Barcelona ha disminuit en quant a concentració de sinistres, que ara es focalitzen en els municipis de l'àrea metropolitana. Son dades que desvel·la un estudi fet per l'Institut Metròpoli publicat en motiu del dia mundial en memòria de les víctimes de trànsit i a petició de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). A 'La Ciutat' hem parlat sobre els resultats d'aquest estudi amb Núria Pérez, cap de l'àrea de mobilitat de l'Institut Metròpoli.

Contrast justificat

Aquestes dades confirmen, com deiem, que mentre Barcelona millora poc a poc la seva tasca de sinistralitat, l'àrea metropolitana marca una tendència inversa i acumula una taxa de sinistralitat més alta, a resultats del 2023. Per ajudar a entendre aquestes dades, Núria Pérez assegura que "l'increment relatiu de víctimes té a veure amb una reducció de la sinistralitat a l'àrea de Barcelona gràcies a les campanyes de pacificació viària. Això ha fet que la resta pugi. L'altra explicació té a veure amb l'augment de les víctimes absolutes en carretera. En termes relatius passa del 2009 al 12% al 2023 un 21%, i això ve perquè com els municipis metropolitans tenen una altra concentració de vies d'alta capacitat es concentren un gran nombre d'accidents". És més, diu Pérez que "Barcelona acumula el 60% de les víctimes però el 50% de la població, per tant està sobrerrepresentada. Barcelona està situada a 534 victimes per cada 100.000 habitants, fora de Barcelona és al voltant de 350 víctimes. Encara hi ha aquesta major intensitat a Barcelona però esta millorant aquestes taxes. Entre el 2009 i 2019 estava situat al voltant de les 700 victimes, això és una millora. Les causes son l'impacte de mesures de pacificació viària i la disminució del trànsit motoritzat segons xifres de l'Ajuntament". Dins d'aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona, els municipis que concentren més sinistralitat, diu Pérez, son "Castellbisbal i el Papiol. Tenint en compte que les polítiques son molt diferents, separem les taxes segons zona urbana o carretera".

Quin mitjà de transport acumula més sinistres?

"La sinistralitat va sobretot en moto", diu Núria Pérez. "La motoclicleta esta sobrerrepresentada. En comparació amb el pès relatiu de mobilitat en l'àrea metropolitana es un 4% mentre tenim al voltant de 6.000 victimes el 2023. Els motociclistes tenen una propensió a tenir accidents més greus, representen el 50% dels morts i ferits greus en total a l'AMB. Els vianants tambe estan sobrerrepresentats, i aquesta estadistica ve per la vulnerabilitat dels vianants". Pel que fa la bicicleta, la responsable de l'àrea de mobilitat de l'Institut Metròpoli "està per sota de la moto però també hem de tenir en compte que és el segon a la llista de sinistralitat comparada amb el pes de mobilitat. Cal anar en compte, hi ha camí per recórrer, pel que fa les moderacions de velocitat i seguretat, carrils bici i vies segregades i vies interurbanes, on es mes accentuada la sinistralitat. Potser sí que és més segur que la moto però ho hem de relativitzar". I pel que fa el patinet, diu Pérez que "tenim una categoria que es diu altres vehicles, on es contempla el patinet, que és el que pateix mes sinistres, i sí que des del 2017 ha estat un mitjà de transport que ha irromput i ha fet augmentar les taxes de sinistralitat. També és veritat que hi ha un estancament, però és important posar-lo en relació en el conjunt de la mobilitat, encara està un 1-2% per sota de la bicicleta. Representa poca sinistralitat perque son pocs viatgers".