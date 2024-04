Sindicats de presons i Generalitat acorden crear un grup de treball sobre seguretat als centres penitenciaris

La Generalitat ha acordat amb els sindicats de presons la creació d’un grup de treball sobre la seguretat als centres penitenciaris. En paral·lel, continuarà funcionant un altre grup que se centrarà en qüestions laborals. És el resultat de la reunió que han mantingut representants de les dues parts aquest matí, i que no ha acabat de convèncer els sindicats.

Els representants sindicals –que continuen negant-se a parlar amb la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó– sí que han acceptat reunir-se amb el secretari general de Justícia, Jordi Martinoy, i membres de la Secretaria d’Administració i Funció Pública. A la trobada s’han emplaçat a seguir negociant a curt termini en dos àmbits diferenciats: la seguretat i les condicions laborals. Alberto Gómez, portaveu del sindicat CSIF, ha explicat a Onda Cero que estan d’acord amb la primera part, però no amb la segona.

"Entenem que ara el que toca no és negociar unes noves condicions, quan fa divuit anys que tenim el mateix acord, sinó que el que toca és centrar-se en les mesures de seguretat i prendre decisions de cessaments i dimissions, i altres propostes que hem fet", remarca Gómez.

Dues jornades de vaga

Cal recordar que els sindicats de presons van anunciar dimecres passat que farien vaga el 26 d’abril i l’11 de maig. Han escollit, doncs, el primer dia de campanya electoral i la jornada de reflexió de les eleccions catalanes del 12 de maig.

Els convocants continuen demanant la dimissió d’Ubasart i Calderó, així com del director de Quatre Camins. Pel que fa al relleu del director de Mas d’Enric, la presó on un intern va matar una cuinera, consideren que és “un cap de turc”. També reclamen, entre altres coses, que els funcionaris passin a ser reconeguts com a agents de l’autoritat.