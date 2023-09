El PP no seurà a negociar "el xantatge" de Puigdemont

En una entrevista a la Brúixola d'Onda Cero Catalunya, el diputat del PP Martín Blanco, ha acusat Carles Puigdemont de voler generar "inestabilitat" amb les condicions que ha fixat de cara a un procés d'investidura. El candidat del PP ha tancat la porta a obrir negociacions amb Junts en aquests termes tot i que no ha rebutjat mantenir el diàleg en el marc del Congrés en qüestions quotidianes que puguin ser beneficioses per als catalans i el conjunt dels espanyols. Martín Blanco ha defensat que incloure'ls en la ronda de contactes per a la investidura volia "ser un missatge positiu" de cara als catalans però que ara, després de la conferència de Puigdemont, ja no té sentit.

No es refia del PSOE

Pel que fa a la posicíó del PSOE, Martín Blanco ha recordat els seus antecedents pel que a la reforma del delicte de malversaió. Per això, no és optimista respecte la lleialtat institucional dels socialistes. En cas que el Congrés tramiti una llei d'amnistia, el dirigent del PP ha donat per fet que la portaran al Constitucional, "és la nostra obligació".