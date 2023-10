El sector discrepa de l'optimisme del govern per assolir el 50% d'energies renovables al 20230

El govern català accepta que és lluny de complir amb les exigències europees en matèria de renovables però considera que va "pel bon camí" per assolir l'objectiu marcat per la UE d'arribar al 50% al 2030. La Generalitat ha defensat que s’ha posat les piles els darrers dos anys amb l'aprovació d'un decret llei per impulsar les energies renovables i que ara ja té en marxa prop de 100 mil instal·lacions d'autoconsum.

Incapacitat de la xarxa

Jesús Teixidó, representant de Suno Enginyeria de serveis energètics, que forma part de Som Comunitats, ha reconegut que el decret llei "facilita les instal·lacions petites" d'autoconsum però també ha alertat que "la incapacitat de la xarxa" ha fet que molts projectes hgin quedat enrere. En aquest sentit, ha assegurat que els problemes per impulsar les comunitats d'autoconsum no és de caire econòmic sinó tècnic, "per la manca d'empreses distribuïdores".

Catalunya, a la cua d'Europa

Des de l'Observatori de les Energies Renovables a Catalunya, la seva portaveu, Helena Badger, ha reconegut que en els dos últims anys s'ha produït un avenç però que cal tenir en compte que veníem d'una paràlisi absoluta. En aquest sentit, ha recordat que Catalunya es troba al nivell de Malta i, "si Catalunya fos un país, estaríem a la cua d'Europa". És per això que veu difícil arribar a l'objectiu del 50% al 2030. Badger ha reclamat a la Generalitat una millor "coordinació" entre els departaments i agilitzar els tràmits burocràtics: "Són processos manuals que triguen entre 500 i 600 dies quan la Unió Europea marca un màxim de 3 mesos", ha conclòs Badger.

Falten projectes grans

Des de Foment del Treball, el seu director de Desenvolupament Sostenible, Salvador Sedó, també ha estat rotund: "No s'està fent bé la feina i no crec que puguem arribar a complir els objectius". Sedó ha criticat que el decret llei estigui pensat en l'electrificació i en el servei domèstic oblidant la demanda industrial. Segons Sedó, falta ambició per cobrir la demanda de tots el sectors i, per això, ha apostat per "grans parcs èolics i fotovoltaics". Sedó ha apuntat que aquestes instal·lacions depenen del govern espanyol però després és la Generalitat la que ha de concedir els permisos ambientals i és aquí on es troben els esculls. El representant de la patronal catalana ha assegurat que, en aquest context, "les centrals nuclears no es poden tancar en els terminis fixats".