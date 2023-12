Samuel Reyes (ACA): "No entrarem en fase d'emergència fins a mitjans de gener"

En una entrevista a la Brúixola, el director de l'ACA, Samuel Reyes, ha assegurat que els gairebé 6 milions de persones i 200 municipis que depenen de la conca Ter Lloregat entraran en fase d'emergència a mitjans de gener: "La darrera setmana de desembre o principis de gener travessarem el llindar; ens situaríem per sota dels 100 hectòmetres en els embassaments d'aquest sistema i això vol dir que podem declarar l'emergència. Per això hem de fer una reunió interna a l'ACA, a la comissió interdepartamental del govern, amb els ajuntaments afectats i singnar la resolució. Això vol dir poden passar 10 dies tranquil·lament".

El paper dels ajuntaments

Una de les mesures que entrarà en vigor amb la declaració de la fase d'emergència és el límit de 200 litres per persona i dia. Seran els ajuntaments els que hauran de fer aquest control i sancionar els possibles incompliments. Sobre aquesta qüestió, Reyes ha explicat que "una cinquantena d'ajuntaments han aprovat en les darreres setmanes" el sistema sancionador i preveu que ara comencin a accelerar els treballs la resta d'ajuntaments, especialment, els que tinguin obert algun expedient sancionador. Segons Reyes, "és normal que mols municipis encara no tinguin la normativa aprovada".

Quan es poden endurir les restriccions?

Si la situació de sequera continua durant els propers mesos, el director de l'ACA preveu aplicar un segon grau d'emergència - que implica limitar el consum per dia i persona a 180 - a partir de la primavera: "Segurament no entrarem a l'emergència 2, depèn com vagi, fins a la primavera o el mes d'abril; estarem 4 mesos en emergència 1".

L'Ebre

Reyes ha descartat que el govern estigui estudiant una possible interconnexió de xarxes o transvassament però no ha rebutjat la idea de transportar aigua amb vaixell. El director de l'ACA ha explicat que s'està preparant la infraestructura pel cas que sigui necessària. També ha reconegut que aquesta aigua vindria de "Tarragona" i, concretament, de l'Ebre.