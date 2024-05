Salvador Ribas (astrofísic): "Tindrem l'oportunitat de veure alguna altra aurora a Catalunya en el proper any"

No és la primera vegada que s'observen aurores boreals a Catalunya, un fet que es "produeix per un mecanisme que prové del Sol", concretament, "amb l'entrada de partícules solars als pols i elmés a prop que tenim nosaltres és el Nord". Per aquest motiu, Ribas explica que el Pirineu és un lloc ideal per veure el fenomen. L'expert afirma també que cal un cel serè i una baixa contaminació lumínica perquè es puguin observar les aurores boreals. Assegura també, que "la visió dels ulls és la millor, però la fotografia de paisatge ens pot donar més detalls".



El Dr. Salvador Ribas explica que el que hem presenciat a Catalunya és la confluència de dos fenòmens: aurores boreals i SAR. Aquest últim, "es tracta d'un arc vermell estable que es manté de manera contínua al cel i de color rosat", diu l'astrofísic. Aquests fenòmens "depenen de l'energia i dels elements químics que interactuen a l'atmosfera".



El Sol té un cicle d'activitat d'onze anys i encara queda un any per a la fi d'aquest cicle. Per aquest motiu, Ribas celebra que "tenim l'oportunitat de veure alguna altra aurora a Catalunya en el proper any".