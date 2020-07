Salut preveu començar a fer 30.000 proves PCR diàries

El sistema de salut públic fa actualment 8.000 proves PCR diàries i l’objectiu és incrementar la capacitat fins a les 30.000 per poder testar no només els casos sospitosos sinó també als contactes més estrets i detectar així possibles casos asimptomàtics. El departament de salut vol incrementar, d’aquesta manera, el seguiment dels contactes dels positius. A dia d’avui es detecten entre 5 i 6 contactes per positiu però es calcula que s’hauria d’arribar a detectar entre 10 i 15 contactes estrets. L’objectiu és frenar el contagi comunitari a Barcelona i l’àrea metropolitana, el Segrià, la Noguera i Figueres.

Per fer tota aquesta feina cal incrementar també el nombre de gestors covid. Així doncs, la previsió és incorporar la setmana vinent 500 persones a les 214 que ja realitzen aquesta tasca. Això permetrà una identificació ràpida i àgil dels contactes