Salut farà testos ràpids als contactes de positius

A partir d’ara, els contactes estrets de les persones que hagin donat positiu per coronavirus ja no se sotmetran a una PCR. Salut ha decidit que farà testos ràpids d’antígens. El motiu és la saturació dels laboratoris i el retard en els resultats. Amb tot, el departament deixa clar que continua apostant per fer proves als contactes estrets per detectar nous casos.

Fa unes setmanes ja es van introduir els testos ràpids en persones amb símptomes, que és on aquestes proves han demostrat més fiabilitat. A més, permeten accelerar el resultat i saber el més aviat possible si un contacte de positiu està infectat i per tant, ha de fer quarantena.

Escoles i instituts

El departament de salut si que mantindrà els PCR als alumnes que siguin contacte de positiu dintre del seu grup bombolla. La Generalitat recomana, d’altra banda, que els alumnes de secundària es facin ells mateixos l’extracció nasal de la mostra supervisats pels seus docents. Als cicles d’infantil i primària, es mantindran els cribratges amb PCR.