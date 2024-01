Salut alerta: La grip augmenta, els ingressos per COVID també, i cal mantenir mesures de prevenció

El desembre acostuma a anar acompanyat d'un increment dels virus i les malalties respiratories. Les dates nadalenques, amb les seves corresponents reunions familiars, son un focus de contagi per l'acumulació de persones provinents d'entorns diferents. I també arriba la grip. En aquest sentit, el Departament de Salut de la Generalitat alerta d'un augment dels casos de grip als hospitals catalans. Un augment que és esperable (es produeix cada any) però que aquest any ha estat major, el que ha suposat un augment en l'activitat assistencial als serveis d'urgències. Tot i que els hospitals estan preparats, des del departament recorden que hem de seguir prenent mesures com les que vam prendre amb l'arribada de la COVID: rentar-nos les mans constantment, portar mascareta quan faci falta o vacunar-nos son mesures preventives imprescindibles per frenar una onada epidemiològica de grip que encara ha d'arribar al seu punt màxim. D'aquesta situació i de les recomanacions del departament n'hem parlat amb la secretaria de Salut Publica Carme Cabezas.