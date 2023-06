Renfe arriba a França amb l’objectiu de quedar-s'hi

L’operadora ha anunciat que vol convertir-se en un actor de referència després que la compania francesa, SNCF, decidís trencar files amb Renfe. Passant per Lió i Marsella, amb l’objectiu posat en operar fins a París abans de la celebració dels Jocs Olímpics de 2024 i marcant Barcelona com un element clau d’aquest projecte. Un fet que referma l’aposta de Renfe amb Catalunya, deixant orfe la proposta del traspàs integral de Rodalies a la Generalitat.

Per tant, marquem al calendari els dies 13 i 28 de juliol. Primers trajectes que es faran des d’Espanya amb destí França. Però el bitllets els posaran a la venda aquest dimecres 21 d juny. Depenent del punt de partida, parlem de bitllets des de 19 euros fins als 29 euros.

Concretament, parlem d'una campanya de llançament per viatjar per 9 euros dins del mercat francès. Per a les rutes internacionals hi haurà dos preus de llançament: 19 euros per viatjar des de Montpeller o Narbona fins a Barcelona, Saragossa o Madrid, i 29 euros per a la ruta completa.

Durant el mes d'agost la ruta Espanya-França comptarà amb 16 circulacions setmanals. Al setembre, a la ruta de Lió i a l'octubre a la ruta de Marsella, Renfe començarà a operar els seus trens d'alta velocitat de dilluns a diumenge i oferirà 28 circulacions setmanals.

Cal destacar que, destacat que quan comencin a circular els trens serà la primera vegada que un maquinista de l'Estat presti un servei comercial en territori francès.