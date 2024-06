Quines són les claus del judici?

L'advocat de la jove que va patir una violació la matinada de la Castanyada de 2021, Jorge Albertini, explica a 'La Brúixola' que "la víctima no té ni gens ni mica de record de què va passar" perquè "quan va sortir de la discoteca, va rebre un cop que la va afectar de manera irreparable i va entrar en un estat d'inconsciència, que és quan es va produir la violació". Albertini explica que la declaració de la víctima "poc o res pot aportar" i per això l'Audiència ha accedit a substituir la declaració de la jove per la reproducció de la prova preconstituïda, és a dir, la declaració que va fer durant la instrucció del cas.

L'advocat denuncia que "el més greu és que ho podríem haver evitat si s'hagués complert la llei d'estrangeria", ja que explica que el presumpte agressor ja tenia antecedents després de la seva arribada a Espanya. A més, afegeix que "hi ha diverses investigacions obertes contra ell".



Tant l'acusació particular demana trenta anys de presó com a delicte d'assassinat en greu de temptativa i quinze anys més, que és la pena màxima que poden demanar per agressió sexual, explica Albertini. L'advocat afegeix que "la llei del 'només sí es sí' ha beneficiat a agressors sexuals" i que, per tant, "no s'ha avançat en absolut, sinó que hem fet un retrocés" pel que fa a la protecció d'aquests casos.