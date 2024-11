Quina ha de ser la resposta de les asseguradores en casos excepcionals com la Dana de València?

Què passarà a partir d'ara amb els bens materials que han perdut els afectats pel pas de la Dana? La situació que s'ha viscut a València és extraordinària. En un cas normal, hi ha un règim general que es farà segons la pòlissa de cada contracte, però en el cas que ens ocupa, el règim és extraordinari i hi ha unes compensacions addicionals.

Com actuar?

Els afectats hauran de contactar amb les seves asseguradores però si aquestes no es poden fer càrrec, han d’anar al Consorci de compensació d’assegurances, que cobrirà els costos.

El consorci es fa càrrec en casos extraordinaris, ja que les asseguradores paguen una quota al consorci precisament per fer front a aquestes situacions.

El telèfon del Consorci de compensació d’assegurances és el 900222665.

El consorci es farà càrrec del 100% de les cobertures de la gent. Amb tot, també s’han posat en marxa ajudes per a aquelles persones que no tenen assegurança. Pel que fa als terminis en els que es començaran a donar aquestes compensacions, l’Esther Lorente no és gaire optimista i ja avisa que anirà per llarg.