Quim Torra demana a la ciutadania responsabilitat per evitar un nou confinament

Els propers 10 dies seran decisius a Catalunya per evitar aplicar mesures més restrictives i tornar a reviure la situació del mes de març. Així de contundent s’ha mostrat el president Quim Torra, tot i que assegura que encara som a temps per revertir aquesta situació. Per aconseguir-ho, demana a la població responsabilitat individual, serenitat i esforç col•lectiu.

Amb les dades epidemiològiques actuals, el president assegura que la pressió als centres d’atenció primària és molt alta però que l’objectiu és evitar que aquesta pressió es derivi als centres hospitalaris. De no ser així, la situació viscuda al mes de març es podria repetir i això podria significar un nou confinament domiciliari.

Pel que fa a l’edat mitjana dels nous casos, s’ha reduït dels 60 als 37 anys, per aquest motiu, el president ha volgut dirigir-se directament als més joves recordant que fer ara trobades massives al carrer no és una festa, sinó un acte d’insolidaritat. En aquest sentit ha fet una crida a la Conselleria d’Interior i als alcaldes a actuar amb fermesa davant qualsevol vulneració de la normativa.

Per últim, Torra ha enviat un missatge de tranquil•litat als turistes estrangers assegurant que Catalunya és una destinació turística responsable. De fet, ha recordat que molts turistes britànics han assegurat aquest cap de setmana que s’han sentit més segurs a Catalunya, on tothom porta mascareta, que al seu país d’origen.