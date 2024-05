Aquesta mateixa tarda, les autoritats de la Franja de Gaza, controlada per Hamàs, han denunciat la mort de més de 20 persones en un nou atac d'Israel contra un camp de desplaçats a l'oest de Rafah. Això passa el mateix dia que el president espanyol Pedro Sánchez ha reconegut l'estat palestí, juntament amb Irlanda i Noruega. El catedràtic emèrit de ciència política de la UB Cesáreo Rodríguez-Aguilera explica a 'La Brúixola' que "hi ha més països que s'ho estan pensant" tot i que "la qüestió entre Israel i Palestina és la que més divideix als països europeus", assegura. El catedràtic creu que, igual que en el cas de la guerra d'Ucraïna, el conflicte s'allargarà fins que no se sàpiga què passa a les eleccions americanes del mes de novembre. "Els Estats Units són clau per Israel, majoritàriament des del punt de vista militar, mentre que Europa ho és des del comercial", explica.



Pel que fa a les relacions entre Israel i Espanya, Cesáreo Rodríguez-Aguilera afirma que "fins ara eren correctes en termes diplomàtics, però amb l'arribada de Sánchez a la presidència (amb Podem i Sumar) les relacions s'han distanciat". Amb tot, el catedràtic creu que "l'escenari de trencament de relacions comercials i diplomàtiques és molt poc probable".