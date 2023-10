Què son les famílies acollidores?

En una entrevista a la Brúixola, l'Albert Castro, membre de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, ha explicat la seva experiència com a pare d'una família acollidora. Ell sempre ha fet acolliment d'urgència. Es tracta, normalment, de nadons o menors de sis anys i té lloc mentre es valora la situació de l’infant i l’evolució de la seva família. L'acolliment té una durada d'uns sis mesos. Segons Castro, és important que la família entengui que un acolliment "no és una adopció", "sempre hi ha un retorn". Es tracta de nens i adolescents que han patit un abandonament o una situació complicada i l'administració se'n fa càrrec fins que la família d'origen pugui refer-se.

Com s'escullen les famílies acollidores?

L'Albert ha explicat que totes les famílies acollidores han de passar "un procés de validació" per part d'entitats i institucions acreditades per la Generalitat de Catalunya. Un cop superat aquest tràmit, la família entra en una llista i pot optar a un infant, a proposta de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. Es tracta d'un procés gradual. Segons l'Albert, "primer hi ha una visita al centre d'acollida; després es fan quedades curtes i així fins que l'acollit s'instal·la al domicili familiar".

'La motxilla' dels infants

Cal recordar que es tracta de nens que, en molts casos, han passat per un procés traumàtic. L'Albert ho ha qualificat com "la motxilla" que porten. És per això que també és necessari un suport psicològic i un acompanyament per personal tècnic. Un altre element a tenir en compte és que cal també una documentació quan, per exemple, es viatja perquè "no som ni pares biològics ni tutors".

Campanya de la Generalitat per fomentar l'acolliment

El govern català ha presentat una campanya per incrementar el nombre de famílies que acullen infants i adolescents tutelats per la Generalitat.

Segons dades del departament de Drets Socials, hi ha prop de 2.000 nens vivint en centres d’acollida. Actualment, a Catalunya hi ha 783 famílies acollidores i 937 infants i adolescents acollits.