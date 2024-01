Què són les empreses unicorn?

El d'empresa unicorn és un terme que va utilitzar per primera vegada la fundadora de Cowboy Venturas, AileenLee, i fa referència a aquelles companyies que superen una valoració de 1.000 milions de dòlars durant els seus primers deu anys sense estar present en la borsa de valors. Facebook, Twitter, Cabify o Glovo han estat empreses unicorn.



CarlosBlanco assegura que "es pot ser un gran emprenedor" sense tenir l'etiqueta d'empresa unicorn. "Possiblement, la majoria d'empreses de la llista no arribaran a ser-ho", assegura. Per tal de confeccionar-la, Blanco està constantment observant el mercat i coneixent com estan rendint les diferents empreses. Així i tot, "sempre hi ha sorpreses", diu.



Al capdavant de la llista d'enguany hi ha les empreses Civitatis i Exoticca, que combinen el món del turisme i el digital. Per tal d'afavorir les empreses unicorn, cal crear un ecosistema que doni impuls al talent i a les oportunitats de negoci. En aquest sentit, Blanco destaca que "Espanya està posicionada com a quart o cinquè país a Europa" en aquesta matèria i que "compta amb gent amb una gran capacitat emprenedora".