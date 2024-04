¿Por qué nos divorciamos?

Hoy, en la sección "Buscando Bronquil" de nuestro escritor de cabecera Víctor Ruiz Novel nos adentramos en el peliagudo mundo de los divorcios, utilizando de excusa una noticia periodística que hablaba que, después de unos años con unas tasas de divorcio altísimo post covid, ahora hay un frenazo.

¿Acaso el amor ha triunfado sobre las rupturas?¿Cuáles son las causas de estas cifras? Además, debatimos las causas mayoritarias de los divorcios en España. Todo ello amenizado con la mejor música como la que elegimos en la segunda parte de la sección "Entre Col y Col, BroColi" donde elegimos la mejor versión de "I can´t help falling in love (with you)"