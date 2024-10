Què és un desabonyegador?

L'ofici de desabonyegador consisteix a reparar les carrosseries dels vehicles afectats per cops o pedregades per retornar-les a la seva forma original. "Ens diuen que som massatgistes o cirurgians", assegura el desabonyegador SiscoClivillé que apunta que aquesta feina és "una artesania i necessita molta paciència". L'any 2019 va fundar l'Escola Varilleros amb l'objectiu de difondre aquest ofici desconegut i recalca que el més important és que els alumnes "tinguin ganes i els agradi treballar amb les mans". SiscoClivillé ens descobreix també que el món dels desabonyegadors compta amb olimpíades, fires i competicions arreu del món on es busca qui arregla els bonys d'una carrosseria en un temps rècord i amb millor qualitat.