El PSC, prudent davant la llei d'amnistia

El PSC i Sumar estan exhibint punts de vista molt diferents sobre una possible llei d’amnistia, la condició que els partits independentistes han posat sobre la taula per investir president Pedro Sánchez. El primer secretari dels socialistes, Salvador Illa, ha assegurat que ara és el moment dels fets i ha cridat a la "discreció" per tal que "el camí del diàleg" pugui arribar a bon port. També ha deixat clar que el marc d'aquestes converses és la Constitució, en al·lusió a l'abast d'una futura llei d'amnistia.

Díaz assegura que la llei és constitucional

En canvi, la vicepresidenta en funcions Yolanda Díaz ha defensat en una entrevista a Televisió Espanyola el seu encaix constitucional tot i que ha reconegut que és complexa i que cal afinar el seu abast. En aquest sentit, al seu parer, entre els beneficiats hi ha d'haver "els que van posar les urnes i els policies que estan sent investigats pel seu comportament" durant la seva intervenció l'1 d'octubre.

ERC celebra que el PSOE accepti parlar-ne

Mentrestant, des d’Esquerra Republicana, Raquel Sans, ha celebrat que els socialistes s'hagin obert a parlar d'amnistia i ha reiterat que aquesta qüestió, l’autodeterminació i el benestar de les persones són clau per portar la negociació a bon port. Sans també ha admès que fora convenient que republicans i juntaires anessin de la mà en aquestes converses.