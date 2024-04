El PSC guanyaria les eleccions i Junts quedaria per davant d'Esquerra

Segons l'enquesta de 'ElPeriódico', Junts se situaria com a segona força més votada, passant per davant d’esquerra a les eleccions del 12 de maig. PSC, quedaria com al partit més votat amb una forquilla d’entre 38 i 40 escons.

El partit de Puigdemont, trauria entre 32 i 34 escons, i quedaria lleugerament per davant d’Esquerra que n’aconseguiria entre 28 i 30. Els principals partits independentistes, per tant, s’intercanviarien les posicions. Com a quarta força, passant dels 3 actuals a una forquilla de 13 o 14 escons, se situaria el PP, que guanyaria la plaça a VOX que es quedaria entre 8 i 9. Els comuns es mourien entre 6 i 7 parlamentaris i la CUP baixaria de 9 a 4 o 6 representants. L’enquesta preveu que Aliança Catalana entrarà al Parlament per la mínima, amb un escó.

Una majoria independentista complicada

Si mirem la part alta de la forquilla dels partits independentistes, Junts, Esquerra i la CUP es quedarien amb 70 escons, i la majoria absoluta en necessita un mínim de 68. Amb Aliança Catalana, amb qui Junts i Esquerra han assegurat que no pactaran, en podrien sumar un més. Un vot, que si no es compleixen les millors previsions, molt possiblement necessitarien per arribar al topall de la majoria absoluta. Esquerra i PSC, tampoc sumarien, però amb el suport dels comuns sí que n’aconseguirien entre 72 i 77, podent revalidar l’antic tripartit.

La valoració dels candidats

Pel que fa a la valoració dels candidats, només aprova el candidat socialista Salvador Illa, amb un 5 just. El segueixen amb un 4,9 el president Pere Aragonès i la líder dels comuns, Jéssica Albiach. Laia Estrada, de la CUP, treu un 4,3, mentre que el líder de Junts, Carles Puigdemont, treu un 4,2 de puntuació. Sílvia Orriols, d’Aliança Catalana, treu un 3,6, seguit del 3,1 d’Alejandro Fernández del PP, i del 2,2 de Carlos Carrizosa de Ciutadans. En última posició, amb un 2,1, hi queda Ignacio Garriga, de VOX.