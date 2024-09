"En la propera dècada, el turisme espacial acabarà sent una cosa fàcil i més assequible"

Jared Isaacman s'ha convertit en la primera persona en fer un passeig espacial en un vol no professional. Minuts més tard, també Sarah Gillis l'acompanyava. Isaacman ho feia amb la frase “a casa tenim molta feina per fer, però des d’aquí la Terra sembla un món perfecte”, volia emular la gran frase de Lance Armstrong “un petit pas per l’home, un gran pas per la humanitat” d’ara fa 55 anys. Isaacman es va convertir en la 264ª persona que realitzava una caminada espacial des que ho va fer la Unió Soviètica en 1965, i l'enginyera de SpaceX Sarah Gillis va ser la 265ª. En la nau també hi viatjaven Scott Poteet i Anna Menon, pilot i enginyera respectivament. Un viatge que indica un canvi de paradigma dels viatges a l’espai, ja que l’empresa privada SpaceX s’ha convertit des de fa temps en la principal referent en aquest aspecte.

Miquel Sureda, físic i doctor en enginyeria aeroespacial, i professor de la UPC, assegura que en els propers anys hi haurà un canvi de paradigma en els viatges a l'espai. Ara per ara és un fet que només un percentatge molt petit es pot permetre, però en els pròxims anys es democratitzarà. Sureda ha explicat a 'La Brúixola' que si en les últimes dècades no s'ha invertit en l'exploració espacial és per la falta d'interès polític i no per la falta de tecnologia.