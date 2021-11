¿Per què Catalunya s'ha convertit en un dels principals productors de marihuana a Europa?

En poc més d’una dècada, Catalunya s’ha convertit en un dels principals productors de marihuana. Diferents factors fan que el territori català sigui l'idoni pel seu cultiu: el bon clima per tenir plantacions exteriors, la geografia o fins i tot el fenomen de l'ocupació fan que aquí es produeixi una marihuana barata i de qualitat.

Fàcil accés a la marihuana

A més, hi ha un altre alicient pel crim organitzat. I és que el seu preu ha pujat. En el cas de Catalunya, cada gram es ven a 6 euros però a Europa de mitjana el preu és el triple, al voltant dels 18 euros. El cap de la divisió d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, també ha parlat d'un altre factor que ha afavorit l'auge de les plantacions i és que Espanya va ser un dels primers països que va despenalitzar l'ús, la compra, la venda i la tinença de llavors de marihuana. "L'actual regulació permet que la gent tingui coneixement de la marihuana, que la pugui plantar a casa seva i que tingui accés a tot el material que necessita a través dels anomenats "grow shops", ha apuntat Chacón.

Organitzacions armades

Segons Chacón, la implicació del crim organitzat també té una altra derivada molt perillosa i és que aquest fenomen "ha disparat la venda d'armes de foc de manera molt preocupant i alarmant a Espanya". Segons les dades dels mossos, en el 50% d'operacions policials contra la desarticulació de plantacions de marihuana han trobat armes de foc.

Més risc de corrupció

El cap de la divisió d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra també ha alertat d'un altre problema, el de la corrupció. "Hi ha advocats que no només defensen a aquests traficants, que lògicament tenen dret a la defensa, sinó que s'integren a l'entramat, creant empreses fantasmes i fent enginyeria financera; és una formació de corrupció que denominem entre particulars". Per deixar fora de joc aquestes organitzacions, Ramon Chacón ha apel·lat a combatre el blanqueig de capitals: "Si li treus les propietats i els cotxes que han comprat amb les drogues, els afebleixes, han de començar de zero i els hi costarà molt". Chacón reconeix que és una lluita amb molts flancs oberts i un d'ells passa també per la conscienciació social. Hi ha la creença que la marihuana no és un problema però pel seu volum de negoci, les seves conseqüències són molt pitjors que els generades per altres drogues com la cocaïna o l'heroïna.