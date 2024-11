Paloma Sánchez-Garnica i Beatriz Serrano presenten a 'La Brúixola' les obres que les han portat a ser guanyadora i finalista del Premi Planeta 2024

Paloma Sánchez-Garnica i Beatriz Serrano són la guanyadora i la finalista del Premi Planeta de Novel·la 2024 amb les obres 'Victoria' i 'Fuego en la garganta' respectivament. Les escriptores reconeixen que es van conèixer sobre l'escenari el dia 15 d'octubre durant la gala del premi al MNAC. Des d'aquell dia, la gira de presentació de les novel·les les ha portat a establir un fort vincle: "Soc la seva mare d'ofici, però aprenc molt d'ella", diu Sánchez-Garnica sobre Serrano.

"El material humà és la base de la meva literatura"

La guanyadora Paloma Sánchez-Garnica explica que, lluny d'una novel·la històrica, "Victoria" és una obra "d'éssers humans amb els seus deliris i prejudicis" i reconeix que "el material humà és la base de la meva literatura". L'autora assegura que el personatge de Victoria neix inspirat per l'actriu Hedy Lamarr, considerada "l'animal més bonic del món, però sobretot era una dona molt intel·ligent". Sánchez-Garnica lamenta que "en general, la dona i la intel·ligència no quallava a la ment de la societat en alguns moments de la història". La guanyadora reconeix que obtenir el Premi Planeta "és arribar a una meta, un reconeixement a molt d'esforç i obstacles en què ha hagut d'exercir la paciència i la humilitat que no tenia", reconeix.

"Ens resulta molt difícil parlar de què ens passa, però a través de la cultura és molt fàcil connectar amb els altres"

Beatriz Serrano explica que a 'Fuego en la sangre' ha volgut explicar la història d'una jove que "sent ràbia dins seu i entra en un realisme màgic que succeeix quan no ens expliquem ni a nosaltres mateixos les nostres emocions i les tapem". Assegura que l'argument de la novel·la no li resulta fàcil de resumir i que parla de "com sobreviure a les dificultats després d'un fet traumàtic, sobretot en el cas de les dones". Serrano destaca que les dues protagonistes de la seva història (mare i filla) troben refugi en la cultura que les acaba salvant. En aquest sentit, reconeix que "ens resulta molt difícil parlar de què ens passa, però a través de la cultura és molt fàcil connectar amb els altres".