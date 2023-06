Objectiu: salvem l'agricultura

Si és cert que en les darreres setmanes ha plogut, l’aigua caiguda no és suficient per fer front a les necessitats que tenen els pagesos per mantenir els cultius. Aquestes pluges han suposat un lleu respir pel sector, però la situació encara és preocupant amb els canals de l’Urgell i el Segarra-Garrigues sense poder donar el servei necessari. De tot plegat hem parlat amb el Secretari d’Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol.

PREOCUPACIÓ PELS AGRICULTORS

Són molts els sectors que es veuen afectats per aquest episodi de sequera, però l’agricultura és un dels que podria tenir les conseqüències més greus. És per aquest motiu, que des del govern de la Generalitat hi mantenen una comunicació constant per saber minut a minut quines són les necessitats en cada àmbit.

A més, el govern treballa per determinar quines ajudes necessita el sector en cada moment. Al maig es va activar un primer paquet de mesures destinat al farratge i ara es treballa per analitzar la situació de la part vegetal, com ara els correus extensius o els arbres fruiters.

En aquest sentit, Mòdol explica que la Generalitat espera també els diners que arribin de l’Estat, que està definint la seva línia d’ajudes. Mentre, el govern ja ha posat en marxa la maquinària per ajudar el sector agrícola.

MODERNITZACIÓ DEL CANAL D'URGELL

La Generalitat també està negociant amb l’Estat la modernització del Canar d’Urgell. Es tracta d’una infraestructura de fa 150 anys que necessita actualitzar-se. Carmel Mòdol recorda que hi ha sectors en els que es continua regant com fa més d’un segle i per això caldria modernitzar el canar amb noves tecnologies. Tot plegat permetria, a més, estalviar aigua que es podria destinar a altres usos. Aquest canvi requereix d’una inversió pública i d’un compromís per part de l’Estat.

REPTES DE FUTUR

Aquest estiu s’esperen pluges, però que només serviran per alleugerir una mica la tensió sobre l’agricultura. Serà aigua que servirà per regar alguns cultius però no com es necessita. Davant d’aquest escenari, la Generalitat haurà de prendre decisions que passaran, entre d’altres, per salvar aquells cultius que siguin més costosos de recuperar.

Amb tot, Carmel Mòdol, recorda que si un treballador es queda sense feina, tindrà accés a l’atur, però si un pagès perd la seva collita, es queda sense sou.