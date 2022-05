Nueva huelga de profesores en Cataluña el 25 de mayo y el 9 de junio

LEER MÁS Cataluña avanza el inicio del curso escolar una semana

Los sindicatos Ustec-Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc-Sps, UGT, CGT y Usoc han anunciado 4 nuevas jornadas de movilizaciones para denunciar la gestión del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray y exigir el fin de los recortes. Han convocado huelga los días 25 de mayo y 9 de junio y parones parciales de 8:00 a 10:00h los días 17 de mayo y 2 de junio.

Las negociaciones están rotas

Las protestas se han anunciado tras la ruptura de las negociaciones que el departamento de Educación anunció la semana pasada después de que los sindicatos plantaran por séptima vez la convocatoria de la mesa sectorial. En una rueda de prensa, los representantes de los docentes han rechazado de nuevo la última propuesta que la consejería puso sobre la mesa. Consideran "insuficiente" la recuperación de una hora lectiva en la educación primaria para el próximo curso y la aplicación de la misma medida en la secundaria a partir del curso 2023-24.

No descartan una huelga indefinida

Los sindicatos, que siguen pidiendo la dimisión del consejero, no descartan una huelga indefinida más adelante si el Departamento de Educación se mantiene en su actual posición. De hecho, se había especulado con una huelga indefinida en la educación secundaria a partir del 13 de junio, una propuesta que no ha cuajado.

El 14 de mayo, manifestación en Barcelona

El próximo sábado 14 de mayo también se ha convocado una manifestación en el centro de Barcelona. Sin embargo, esta convocatoria no tiene un carácter unitario, ya que no ha sido secundada por los sindicatos CCOO, UGT y USOC, ya que no comparten una de las demandas sobre los centros concertados. En cambio, sí que contaran con el apoyo de la aFFaC, las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña.