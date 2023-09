Nova campanya del Govern per fomentar l'ús de la llengua: provem-ho en català

La Generalitat recupera la figura de la Queta, aquella boca simpàtica que al 2005 ens animava a parlar en català sense vergonya. Doncs ara la Queta recorrerà el territori amb la seva cabina de ràdio mòbil per recollir tot d'experiències en català i que tothom pugui participar en el pòdcast més gran que s’ha fet mai en català. Un recorregut que va arrencar el 23 de setembre a Barcelona. Les properes parades d'aquest circuit són les següents:

Sabadell – 27 i 28 de setembre

Terrassa – 30 de setembre i 1 d’octubre

Manresa – 3 al 5 d’octubre

Igualada – 7 al 9 d’octubre

Tàrrega – 12 al 15 d’octubre

Reus – 18 al 19 d’octubre

Tarragona – 21 al 22 d’octubre

Tortosa – 25 al 26 d’octubre

Lleida – 28 al 29 d’octubre

Tremp – 1 al 2 de novembre

Girona – 4 al 5 de novembre

Figueres – 7 al 8 de novembre

Vic – 11 al 12 de novembre

Vilafranca del Penedès – 15 al 16 de novembre

Vilanova i la Geltrú – 18 al 19 de novembre

Trencar estereotips i prejudicis

Aquesta campanya també vol posar de relleu els canvis de la societat catalana durant les darreres dues dècades. Les Quetes del 2023 són múltiples: moltes veus, moltes formes de parlar la llengua, en totes les situacions que ens podem imaginar. Tres són els objectius de la campanya:

Reforçar els valors de cohesió i tolerància associats a la llengua catalana com a llengua compartida

Motivar els ciutadans perquè facin petits gestos per incrementar-ne l’ús

Diluir els prejudicis sobre la llengua de l’interlocutor a partir del seu aspecte o ocupació

Altres elements de la campanya

La campanya compta amb un espot animat i una cançó cantada per Oriol de Ramon i Xavier Coca (grup TheTyets); Kelly Isaiah (grup Koers d’origen nigerià i que viu a Lleida des dels 10 anys) i la valenciana Sandra Monfort, la mallorquina Clara Fiol i la catalana Selma Bruna (grup musical Marala Trio, en representació de la diversitat d’accents dels Països Catalans).

Cançó oficial de la campanya Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure

Les parelles lingüístiques

En el marc d'aquesta campanya, hi ha un programa que està funcionant molt bé des de fa 20 anys. És el voluntariat per la llengua, basat en les parelles lingüístiques. D’una banda, tenim un voluntari o voluntària que el parla fluidament i, de l’altra, una persona que té alguns coneixements bàsics i que, potser per vergonya, no s’atreveix a fer-lo servir en el seu dia a dia. A Onda Cero Catalunya hem parlat amb diverses parelles que s'han mostrat molt satisfetes amb l'experiència.